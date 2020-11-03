Трамп предрек своим сторонникам "потрясающие результаты" выборов

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп во вторник заявил, что у него хорошо обстоят дела на выборах во всех штатах.

"Я слышал, что мы очень хорошо выступаем во Флориде и Аризоне. У нас невероятно хорошо идут дела в Техасе. Я слышу, что у нас хорошо идут дела везде", - сказал Трамп во время общения с сотрудниками своего предвыборного штаба в Арлингтоне (штат Вирджиния).

"Я думаю, что вы увидите потрясающие результаты", - отметил американский лидер.

Он добавил, что пока не думал о речи ни на случай поражения, ни на случай победы.

"Побеждать - всегда легко, а проиграть - всегда сложно", - указал Трамп.

Президентские выборы в США проходят 3 ноября. Действующий президент, республиканец Дональд Трамп пытается переизбраться на второй срок. Ему противостоит кандидат от демократов - бывший вице-президент Джо Байден.

Флориду, Техас и Аризону, упомянутые Трампом, называют ключевыми, или колеблющимися штатами. В отличие от штатов, где традиционно побеждают республиканцы либо демократы, предпочтения избирателей в ключевых штатах более непредсказуемы и во многом определяют исход выборов.