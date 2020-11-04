Что случилось этой ночью: среда, 4 ноября

Выборы в США, ответственные за теракт в Вене, 7 тысяч жертв коронавируса в Москве

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В США подводят итоги выборов президента. По прогнозам СМИ, на данный момент по общему числу голосов выборщиков лидирует Джо Байден, но шансы у Дональда Трампа остаются. Из ключевых штатов действующий президент уступил только в Аризоне. Fox News объявил Трампа победителем в "колеблющихся" Флориде, Техасе и Огайо. Байден одержал предсказуемую победу в Калифорнии, которая принесла ему 55 голосов выборщиков. Висконсин, Мичиган и Пенсильвания сообщили, что не объявят итоги выборов в день голосования.

- Демократы сохраняют большинство в Палате представителей США. Согласно прогнозу американских СМИ, демократы увеличат свое присутствие в нижней палате Конгресса минимум на пять мест.

- Число умерших от коронавируса в Москве превысило 7 тысяч человек. По данным столичного оперштаба, за сутки в российской столице скончались еще 68 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус.

- "Исламское государство" (запрещено в РФ) взяло ответственность за теракт в Вене, произошедший вечером в понедельник. Жертвами нападения, по последним данным, стали четыре человека.

- "Локомотив" сыграл вничью с "Атлетико" в матче Лиги чемпионов УЕФА. На 18-й минуте Хосе Хименес вывел "Атлетико" вперед. На 25-й минуте Антон Миранчук, реализовав пенальти, сравнял счет. Результат встречи – 1:1.