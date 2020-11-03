Число умерших от коронавируса в Москве превысило 7 тысяч

Временный госпиталь для больных COVID-19 в в автомобильном торговом центре "Москва" Фото: Авилов Александр/АГН "Москва"

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - Количество жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Москве увеличилось с 6 936 до 7 004 человек, сообщил столичный оперштаб по контролю за коронавирусом во вторник.

По его данным, за сутки в столице скончались еще 68 пациентов с диагнозом пневмония и положительным результатом тестов на коронавирус.

Сутками ранее от COVID-19 в городе скончались 63 человека.

По данным на утро вторника, в российской столице выявлено 439 355 случаев заражения COVID-19, 321 679 человек вылечились от инфекции.