Победа в Калифорнии приносит Байдену 55 голосов выборщиков

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предсказуемо побеждает в крупнейшем штате Калифорния, получая 55 голосов членов коллегии выборщиков, прогнозируют телеканалы CNN и Fox News.

Число выборщиков от каждого штата равно числу его представителей в конгрессе. Для победы на выборах одному из кандидатов необходимо набрать минимум 270 голосов выборщиков.

В Калифорнии традиционно голосуют за представителей Демократической партии, поэтому американские СМИ уверенно прогнозируют победу Байдена в этом штате, хотя там на данный подсчитано всего несколько процентов голосов.

Всего, по прогнозу Fox News, у Байдена уже 207 голосов выборщиков, у Трампа - 148. CNN отдает кандидату от демократов 192 голоса и 114 - действующему президенту США.