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Ряд штатов не объявят итоги выборов президента США в день голосования

Ряд штатов не объявят итоги выборов президента США в день голосования
Сторонники республиканцев в ожидании результатов выборов в США
Фото: Reuters

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Американские штаты Висконсин, Мичиган и Пенсильвания не планируют объявлять итоги голосования на президентских выборах в США сразу после закрытия участков, сообщила британская The Guardian с места событий, ссылаясь на заявления официальных представителей.

В Висконсине (10 выборщиков), где по оценкам СМИ лидирует действующий президент Дональд Трамп, заявили, что не смогут представить объективную информацию по результатам голосования в день выборов.

Трамп также опережает своего оппонента Джо Байдена в Мичигане (16 выборщиков), который планирует огласить официальные результаты не раньше пятницы. Пенсильвания (20 выборщиков) сроки объявления результатов не называла.

Трамп заявлял журналистам накануне, что итоги выборов могут быть оглашены уже во вторник вечером по местному времени (утром в среду по Москве).

"Думаю, что вы, возможно, узнаете (результаты - ИФ) уже сегодня вечером, это зависит от того, насколько убедительной будет победа. Думаю, узнаете нынешним вечером", - цитируют Трампа журналисты президентского пула.

По его словам, "нельзя, чтобы это откладывалось на много дней или даже недель", поскольку "этого ждет весь мир, вся страна".

"Много махинаций, много плохих вещей происходит с бюллетенями, когда вы говорите: "О, давайте посвятим (подсчетам - ИФ) дни и дни", - сказал президент.

Наблюдатели отмечают, что на нынешних выборах подсчет голосов в целом может продлиться несколько дней или даже недель, поскольку из-за пандемии коронавируса значительная доля голосов была отдана по почте, а подсчет таких бюллетеней занимает больше времени.

В некоторых штатах такая система действует не первый год, и подсчет голосов начался за несколько недель до официального дня голосования, что позволяет им довольно быстро обнародовать результаты. Но ряд штатов ввел подобную систему только в этом году, а их законы запрещали обработку бюллетеней до дня голосования.

Уже сейчас известно, что на подведение окончательных итогов в ряде важных для исхода выборов штатов, таких как Северная Каролина и Пенсильвания, может уйти несколько дней.

Выборы в США

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