Fox News объявил Трампа победителем в "колеблющейся" Флориде

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выигрывает выборы в штате Флорида, победа в котором дает победителю 29 голосов выборщиков, прогнозирует телеканал Fox News.

По его данным, после подсчета 98% голосов Трамп набирает в штате Флорида 51,7%. У его соперника Джо Байдена - 47,8%.

CNN, NBC News, The New York Times информируют о лидерстве Трампа во Флориде после подсчета 94% голосов, но пока не готовы назвать его победителем одного из ключевых штатов этой предвыборной гонки.

Всего, по прогнозу Fox News, у Байдена уже 223 голоса выборщиков, у Трампа - 148. CNN отдает кандидату от демократов 192 голоса, и 114 - действующему президенту США.

В США есть штаты, которые традиционно голосуют только за кандидатов от республиканцев, а есть такие, где всегда побеждают демократы, поэтому основные опросы и прогнозы сосредоточены на так называемых "колеблющихся" штатах, в которых электоральные предпочтения меняются год от года.

В этом году наблюдатели выделили 12 таких штатов - Аризона, Флорида, Джорджия, Айова, Мичиган, Миннесота, Нью-Гэмпшир, Северная Каролина, Огайо, Пенсильвания, Техас и Висконсин. При этом наибольшее количество выборщиков из этих штатов - у Техаса (38), Флориды (29) и Огайо (18).