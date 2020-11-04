Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42Заразились
на 04.11В России 1 693 454+19 768В мире 47 405 395+446 053

В Киргизии избрали нового спикера парламента

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Новым спикером парламента Киргизии стал депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Талант Мамытов, сообщила в среду на заседании председатель счетной комиссии Марлен Маматалиев.

По его словам, за кандидатуру Мамытова проголосовали 100 депутатов и 120.

В миреСпикер парламента Киргизии сложил полномочия, чтобы баллотироваться в президентыЧитать подробнее

Депутаты сразу же после объявления итогов тайного голосования единогласно приняли постановление об утверждении Мамытова в должности спикера парламента.

Ранее в среду Канат Исаев заявил о своей отставке с поста спикера парламента. Он намерен участвовать в досрочных президентских выборах.

Ситуация в Киргизии

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки.

6 октября ЦИК Киргизии признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране.

9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября спикер Исаев заявил, что отказывается от исполнения полномочий главы государства, после чего и.о. президента Киргизии стал новый премьер страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.

Досрочные президентские выборы в республике назначены на 10 января. Вопрос о проведении повторных парламентских выборов в Киргизии еще не решен.

Столкновения в Бишкеке

12
Хроника 05 октября – 04 ноября 2020 годаСмена власти в Киргизии
Киргизия

Новости по теме

Новости
Выборы в США - 2020

Трамп заявил о своей победе и обещал бороться с нарушением подсчета

Трамп заявил о своей победе и обещал бороться с нарушением подсчета

В декабре на МКС по плану доставят средства по устранению трещины

Выборы в США - 2020

Трамп заявил о попытке украсть у него "большую победу"

Трамп заявил о попытке украсть у него "большую победу"
Выборы в США - 2020

Байден выразил уверенность в своей победе на выборах президента США

Что случилось этой ночью: среда, 4 ноября

Выборы в США - 2020

Ряд штатов не объявят итоги выборов президента США в день голосования

Ряд штатов не объявят итоги выборов президента США в день голосования
Выборы в США - 2020

Fox News отдал победу Трампу в Техасе и Огайо, Байден выиграл Аризону

Выборы в США - 2020

Fox News объявил Трампа победителем в "колеблющейся" Флориде

Выборы в США - 2020

Победа в Калифорнии приносит Байдену 55 голосов выборщиков

Выборы в США - 2020

СМИ назвали Байдена победителем в Нью-Гэмпшире

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');