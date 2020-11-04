В Киргизии избрали нового спикера парламента

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Новым спикером парламента Киргизии стал депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Талант Мамытов, сообщила в среду на заседании председатель счетной комиссии Марлен Маматалиев.

По его словам, за кандидатуру Мамытова проголосовали 100 депутатов и 120.

Депутаты сразу же после объявления итогов тайного голосования единогласно приняли постановление об утверждении Мамытова в должности спикера парламента.

Ранее в среду Канат Исаев заявил о своей отставке с поста спикера парламента. Он намерен участвовать в досрочных президентских выборах.

Ситуация в Киргизии

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки.

6 октября ЦИК Киргизии признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране.

9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку. 16 октября спикер Исаев заявил, что отказывается от исполнения полномочий главы государства, после чего и.о. президента Киргизии стал новый премьер страны Садыр Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.

Досрочные президентские выборы в республике назначены на 10 января. Вопрос о проведении повторных парламентских выборов в Киргизии еще не решен.