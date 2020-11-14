Жапаров сложил полномочия и.о. главы Киргизии для участия в выборах

И.о. президента Киргизии, премьер Садыр Жапаров Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сложил свои полномочия для участия в досрочных выборах главы государства, сообщила пресс-служба киргизского лидера в субботу.

"Я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Киргизии и как рядовой гражданин буду участвовать в предстоящих президентских выборах", - заявил Жапаров, которого цитирует пресс-служба президента.

Он отметил, что обязанности главы государства, согласно Конституции, будет исполнять спикер парламента Киргизии Талант Мамытов.

Как сообщалось, 4 ноября спикер парламента Киргизии Канат Исаев объявил об отставке, объяснив свое решение желанием баллотироваться в президенты. Новым спикером стал депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Мамытов.

Досрочные выборы президента Киргизии назначены на 10 января.

Согласно утвержденному календарному плану, ЦИК Киргизии будет принимать заявления от кандидатов в президенты до полуночи субботы.

По данным ЦИК на 14 ноября, поступило 62 заявления от кандидатов в президенты, в том числе от Садыра Жапарова, лидера оппозиционной политической партии "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) Адахана Мадумарова, экс-спикера парламента Каната Исаева, бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Согласно действующей конституции Киргизии, полномочия президента страны переходят спикеру парламента Таланту Мамытову, а обязанности премьера на время проведения выборов будет исполнять первый вице-премьер Киргизии Артем Новиков.