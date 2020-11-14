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Жапаров сложил полномочия и.о. главы Киргизии для участия в выборах

Жапаров сложил полномочия и.о. главы Киргизии для участия в выборах
И.о. президента Киргизии, премьер Садыр Жапаров
Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Москва. 14 ноября. INTERFAX.RU - Исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров сложил свои полномочия для участия в досрочных выборах главы государства, сообщила пресс-служба киргизского лидера в субботу.

"Я решил сложить с себя полномочия президента страны, а также приостановить должностные полномочия премьер-министра Киргизии и как рядовой гражданин буду участвовать в предстоящих президентских выборах", - заявил Жапаров, которого цитирует пресс-служба президента.

Смена власти в Киргизии

Он отметил, что обязанности главы государства, согласно Конституции, будет исполнять спикер парламента Киргизии Талант Мамытов.

Как сообщалось, 4 ноября спикер парламента Киргизии Канат Исаев объявил об отставке, объяснив свое решение желанием баллотироваться в президенты. Новым спикером стал депутат от фракции "Республика - Ата-Журт" Мамытов.

Досрочные выборы президента Киргизии назначены на 10 января.

Согласно утвержденному календарному плану, ЦИК Киргизии будет принимать заявления от кандидатов в президенты до полуночи субботы.

По данным ЦИК на 14 ноября, поступило 62 заявления от кандидатов в президенты, в том числе от Садыра Жапарова, лидера оппозиционной политической партии "Бутун Кыргызстан" (Единый Кыргызстан) Адахана Мадумарова, экс-спикера парламента Каната Исаева, бывшего замминистра внутренних дел Курсана Асанова.

Согласно действующей конституции Киргизии, полномочия президента страны переходят спикеру парламента Таланту Мамытову, а обязанности премьера на время проведения выборов будет исполнять первый вице-премьер Киргизии Артем Новиков.

После парламентских выборов в Киргизии 4 октября в Бишкеке начались митинги недовольных итогами голосования, которые переросли в беспорядки.

6 октября ЦИК Киргизии признала итоги выборов недействительными. Вместе с тем в ходе митингов и собраний оппозиции прозвучали призывы к смене власти в стране.

9 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков ввел в Бишкеке режим чрезвычайного положения, а 15 октября подал в отставку.

16 октября исполняющим обязанности президента Киргизии стал новый премьер Садыр Жапаров. В тот же день парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке.

Хроника 05 октября – 14 ноября 2020 годаСмена власти в Киргизии
Киргизия Садыр Жапаров

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