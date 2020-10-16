Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:57Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 854 432+343 289

Парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии в пятницу отменил постановление о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) в Бишкеке, передает корреспондент "Интерфакса" из зала заседания.

Депутаты единогласно проголосовали за отмену принятого ранее постановления об утверждении указа президента страны о введении режима ЧП в Бишкеке.

Режим ЧП был введен в Бишкеке 9 октября для стабилизации ситуации в киргизской столице решением президента страны Сооронбая Жээнбекова. 12 октября президент Киргизии повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории столицы до 19 октября. На следующий день парламент Киргизии утвердил указ президента.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.

Столкновения в Бишкеке

12
Киргизия Бишкек

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 38,8 млн человек

Смена власти в Киргизии

Полномочия президента Киргизии перешли к новому премьер-министру

Смена власти в Киргизии

Спикер парламента Киргизии отказался исполнять обязанности президента

Что случилось этой ночью: пятница, 16 октября

США снимут запрет на полеты своей авиации в районе Симферополя

США снимут запрет на полеты своей авиации в районе Симферополя

Иран пообещал отреагировать, если снаряды из Карабаха попадут на его территорию

Минская милиция готова в крайнем случае применять оружие на протестах

Минская милиция готова в крайнем случае применять оружие на протестах

Британские истребители вылетали на перехват Ту-160 с полным боевым комплектом

Британские истребители вылетали на перехват Ту-160 с полным боевым комплектом

Минздрав заявил, что в РФ загружено 90% COVID-коек

Минздрав заявил, что в РФ загружено 90% COVID-коек

Цены на уголь в Европе взлетели до максимума почти за год на фоне роста спроса

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');