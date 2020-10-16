Парламент Киргизии отменил режим ЧП в Бишкеке

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Парламент Киргизии в пятницу отменил постановление о введении режима чрезвычайного положения (ЧП) в Бишкеке, передает корреспондент "Интерфакса" из зала заседания.

Депутаты единогласно проголосовали за отмену принятого ранее постановления об утверждении указа президента страны о введении режима ЧП в Бишкеке.

Режим ЧП был введен в Бишкеке 9 октября для стабилизации ситуации в киргизской столице решением президента страны Сооронбая Жээнбекова. 12 октября президент Киргизии повторно ввел режим чрезвычайного положения на территории столицы до 19 октября. На следующий день парламент Киргизии утвердил указ президента.

15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку.