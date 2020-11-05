Дипломаты проверят сообщения о задержании россиян по делу о теракте в Вене

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - В посольстве России в Австрии пока не могут подтвердить информацию о том, что среди задержанных по делу о теракте в Вене есть россияне.

Дипломаты находятся на связи с сотрудниками правоохранительных органов Австрии и пытаются уточнить эти сообщения, сказал "Интерфаксу" представитель дипмиссии.

4 ноября Die Presse сообщила, что на брифинге в среду шеф полиции Вены Герхард Пюрстль заявил, что по делу задержаны 14 человек в возрасте от 18 до 28 лет. Все они по происхождению иностранцы и у некоторых из них было гражданство Бангладеш, Македонии, Турции и России.

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер на том же брифинге заявил, что изучение видеозаписей, присланных очевидцами, подтвердило, что террорист действовал в одиночку.

Кроме того Нехаммер признал, что спецслужбы Словакии предупреждали австрийских коллег, что этот человек летом пытался купить в Словакии боеприпасы, но "что-то очевидным образом пошло не так в коммуникации" между двумя странами, и подозреваемого не проверили.

Ранее сообщалось, что предполагаемый террорист, которого убили при попытке задержать, летом собирался уехать в Сирию, чтобы сражаться на стороне ИГ (запрещено в России). Осуществить этот план он не смог, но его решили оставить на свободе, поскольку сочли неопасным для Австрии. Ему было 20 лет, он был этническим албанцем, родился в Вене и имел гражданство

Вечером 2 октября в центре Вены произошло шесть нападений со стрельбой, погибли четверо раненых и сам стрелявший, еще 22 человека пострадали. Власти Австрии расценили случившееся как теракт.