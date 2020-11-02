Фигурантом дела о беспорядках 1 ноября в Минске стал 231 человек

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Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - Возбуждено уголовное дело по факту массовых беспорядков 1 ноября в Минске, подозреваемыми стали свыше 230 человек.

"Возбуждено уголовное дело по факту организации действий, грубо нарушающих общественный порядок, и активного участия в них по ч.1 ст.342 УК. Подозреваемым по делу признан 231 человек, они допрошены об обстоятельствах совершения противоправных действий", - говорится в сообщении Следственного комитета Белоруссии в понедельник.

По данным следствия, 1 ноября в Минске прошли несанкционированные массовые мероприятия, на которых были задержаны несколько сотен человек, грубо нарушивших общественный порядок. "Их действия были сопряжены с явным неповиновением требованиям представителей власти и повлекли нарушение работы транспорта и организаций. Также повреждены объекты городской инфраструктуры и автомобиль органов внутренних дел", - сказано в сообщении СК.

Как сообщалось, за нарушение законодательства о массовых мероприятиях в Минске и Минском районе в воскресенье задержали более 300 человек.

В Белоруссии уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признали объявленные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными.