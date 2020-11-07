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Правозащитники насчитали 47 задержанных на субботних акциях в Минске

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Число задержанных на несанкционированных акциях протеста в субботу в Минске превысило сорок человек, сообщает незарегистрированный в республике правозащитный центр "Весна".

В его списках 47 человек. По данным правозащитников, основное число задержаний произошло на акции медиков.

Ранее в некоторых телеграм-каналах была анонсирована акция, на которую организаторы приглашали медиков, не согласных с политикой властей и итогами президентских выборов. Акция должна была состояться на проспекте Независимости возле одной из городских больниц.

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Марш медиков анонсировали в Минске в 12:00. "Как только люди в белых халатах стали на ступеньки первой клинической больницы - силовики их задержали", - сообщили правозащитники.

Кроме того, в столице в 14:00 прошел традиционный "женский марш". Но, как уточнили в центре, "силовики начали задержания женщин, когда те еще не успели собраться".

Участницы акции с цветами в руках гуляют по проспекту Независимости. Женские акции в таком формате проходят по субботам и получили название "демарш".

В Белоруссии почти три месяца продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем был объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко. Оппозиция не признает оглашенные властями итоги выборов, посчитав их сфальсифицированными.

Протесты в Минске

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Белоруссия Минск

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