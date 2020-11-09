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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:46Заразились
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Глава ВОЗ заявил, что миру недостает эффективных средств от COVID-19

"Возможно, мы устали от COVID-19, но он не устал от нас", отметил Тедрос Адханом Гебрейесус

Москва. 9 ноября. INTERFAX.RU - Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что миру нужны более эффективные инструменты, чтобы справиться с пандемией коронавируса. Он заявил об этом на ассамблее Всемирной организации здравоохранения.

Пандемия коронавируса

"Возможно, мы устали от COVID-19, но он не устал от нас", - добавил он.

Он отметил, что вакцина решит проблему только частично.

"Вакцина срочно нужна, чтобы противостоять пандемии, однако она не отменяет необходимости лучшего финансирования сферы общественного здравоохранения", - считает гендиректор ВОЗ.

По данным университета Джонса Хопкинса, в мире более 50,4 млн человек заразились коронавирусом COVID-19 с начала пандемии, умерли больше 1,2 млн заболевших.

В мае Гебрейесус говорил, что при тогдашнем дефиците финансирования в размере $1,3 млрд ВОЗ было нужно $1,7 млрд на реализацию обновленного стратегического плана по подготовке и реагированию на распространение коронавируса.

В середине апреля президент США Дональд Трамп заявил, что ВОЗ не справляется с кризисом, и что он проинструктировал администрацию США приостановить финансирование организации на время проверки ее работы. Месяц спустя стало известно, что Трамп решил возобновить финансирование ВОЗ, но не больше, чем это делает Китай. После этого Трамп пригрозил ВОЗ, что если организация за месяц не улучшит работу, он прекратит ее финансирование уже на постоянной основе.

Хроника коронавируса. Ноябрь.

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Хроника 09 января – 09 ноября 2020 годаПандемия коронавируса
Тедрос Адханом Гебрейесус ВОЗ коронавирус США

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