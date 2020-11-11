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Литва запросила у Минска информацию об инциденте на БелАЭС

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Литва просит Белоруссию предоставить официальную информацию об инциденте, произошедшем на Белорусской атомной станции в Островце (БелАЭС) 8 ноября.

МИД Литвы вручило Минску ноту с соответствующим запросом, сообщили в пресс-службе литовского внешнеполитического ведомства в среду.

Там отметили, что запросили информацию об инциденте, его причинах и влиянии на процесс запуска станции и атомную безопасность.

"Литве и всей международной общественности важно руководствоваться официальной информацией о ситуации на АЭС, основанной на фактах", - добавили в пресс-службе.

Инцидент на БелАЭС

Ранее белорусские СМИ сообщали, что в воскресенье, 8 ноября, днем турбина первого энергоблока БелАЭС была остановлена из-за выхода из строя трансформаторов напряжения на одном из агрегатов.

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BNS в понедельник, 9 ноября, со ссылкой на литовского оператора системы линий электропередачи (ЛЭП) Litgrid сообщило, что с полудня воскресенья БелАЭС перестала производить электроэнергию.

В понедельник вечером министерство энергетики Белоруссии проинформировало, что на БелАЭС "выявлена необходимость замены отдельного электротехнического измерительного оборудования", но причины этого шага не указывались, так же как и наличие или отсутствие выработки электроэнергии.

Во вторник утром Госатомнадзор подтвердил остановку выработки электроэнергии на БелАЭС и заявил об отсутствии угрозы ядерной и радиационной безопасности.

Белорусская АЭС

Как сообщалось, в минувшую субботу, 7 ноября, первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт.

Первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября. За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 млн кВт/ч электроэнергии.

Белоруссия завершает строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Станция будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Физический пуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.

Литва БелАЭС Белоруссия

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