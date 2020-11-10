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"Росатом" обсуждает с Минском строительство второй АЭС и исследовательского реактора

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Госкорпорация "Росатом" обсуждает с Белоруссией строительство еще одной АЭС и исследовательского реактора. Об этом сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев в видеообращении к работникам российской атомной отрасли. Текст обращения размещен на сайте "Росатома".

Первый блок БелАЭС был подключен к энергосистеме 3 ноября. "Он стал первым блоком поколения "три плюс", построенным на европейском континенте, за границами России", - сказал глава "Росатома". "Энергопуск белорусского блока превратился в событие национального масштаба, это совместная победа российских и белорусских специалистов, способствующая объединению людей", - заявил он.

Ранее Лихачев в интервью белорусским госСМИ сообщил, что "Росатом" готов участвовать в строительстве второй АЭС в Белоруссии, если в стране примут такое решение.

Президент страны Александр Лукашенко 6 ноября заявил, что в республике нужно построить вторую АЭС, чтобы не зависеть от поставок нефти и газа.

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт в субботу, 7 ноября. Электроэнергия с атомной станции поступает во все регионы страны. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40%.

В соответствии с программами испытаний, мощность энергоблока будет поэтапно повышаться до проектной – 1190 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Росатом Белорусссия БелАЭС

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