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Лукашенко заявил, что Белоруссия становится ядерной державой

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент Александр Лукашенко назвал запуск Белорусской атомной электростанции историческим событием в жизни республики.

"Все так буднично, как будто метро построили. Исторический момент - страна становится ядерной державой", - подчеркнул он.

Его в субботу цитирует госагентство БелТА.

Президент Белоруссии сегодня принимает участие в церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны.

Планируется, что он ознакомится с объектами БелАЭС, в том числе посетит здание управления первого энергоблока, где, как ожидается, даст разрешение на подъем электрической мощности энергоблока (до 400 МВт) в соответствии с этапной программой.

В миреПервый энергоблок БелАЭС включен в энергосистему БелоруссииПервый энергоблок БелАЭС включен в энергосистему БелоруссииЧитать подробнее

Кроме того, Лукашенко планирует присутствовать на митинге с участием строителей Белорусской АЭС.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.

Белоруссия Александр Лукашенко АЭС БелАЭС

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