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Лукашенко предложил Лихачеву создать "дочку" "Росатома" в Белоруссии

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил генеральному директору "Росатома" Алексею Лихачеву создать в стране дочернее предприятие российской госкорпорации.

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"Коснулись и возможного строительства дополнительных реакторов на БелАЭС", - сообщает госагентство БелТА в субботу. Также Лукашенко и Лихачев обсудили вопросы запуска в регионе энергоемких производств, совместного строительства атомных станций в других странах. Сообщается, что "Росатом" совместно с Курчатовским институтом предлагает Национальной академии наук создать исследовательский реактор.

Лукашенко и Лихачев принимают участие церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны. Также присутствуют государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота и посол Российской Федерации в Минске Дмитрий Мезенцев.

"Здесь, на первом энергоблоке, мы будем производить около 20% от общей потребности страны в электричестве. Столько же нам даст работа второго блока. Дальше - больше", - сказал Лукашенко.

Он подчеркнул, что запуск станции послужит импульсом для привлечения в страну самых передовых технологий. "И не только в энергетику. Но и в развитие электротранспорта, создание новых электроемких производств, инновационных направлений в науке и образовании", - заявил президент.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.

Белоруссия Александр Лукашенко Алексей Лихачев

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