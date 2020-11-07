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Первый энергоблок БелАЭС вышел на мощность 400 МВт

Москва. 7 ноября. INTERFAX.RU - Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции вышел на мощность 400 МВт, говорится в сообщении в telegram-канале Минэнерго республики в субботу.

Первый энергоблок БелАЭС был включен в объединенную энергосистему страны 3 ноября. "За трое суток с момента включения в объединенную энергосистему с БелАЭС отпущено более 22 млн кВтч электроэнергии, что позволило сэкономить 6,4 млн. м.куб. природного газа на сумму около $1 млн", - отмечается в сообщении Минэнерго.

Там добавили, что "электроэнергия с атомной станции поступает во все регионы страны. Реактор первого энергоблока работает на мощности 40%".

"В соответствии с программами испытаний, мощность энергоблока будет поэтапно повышаться до проектной - 1190 МВт. Ввод в промышленную эксплуатацию первого энергоблока планируется в первом квартале 2021 года", - сказано в сообщении министерства.

В Минэнерго подчеркнули, что энергетическому пуску БеАЭС предшествовал большой объем работ - по проверке готовности технологических систем и оборудования к этапам освоения тепловой и электрической мощности, проведению необходимых испытаний, подготовке персонала.

На церемонии подключения первого энергоблока БелАЭС к объединенной энергосистеме страны присутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Белоруссия ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Генподрядчиком строительства АЭС является группа ASE.

Физпуск первого энергоблока станции состоялся 20 августа, его ввод в эксплуатацию запланирован на первый квартал 2021 года. Ввод в эксплуатацию второго блока ожидается в 2022 году.

Белоруссия БелАЭС

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