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Пашинян заявил о необходимости стабильности в стране до смены власти

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Смена власти в демократической стране имеет определенные механизмы, сначала необходимо обеспечить атмосферу стабильности, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Политическая атмосфера в Армении должна быть таковой, чтобы граждане были уверенными, что именно им принадлежит право формирования власти. Самое важное сейчас - стабильность внутри страны, после чего можно будет говорить о других политических процессах", - сказал Пашинян в интервью Общественному телевидению, отвечая на вопрос о возможности проведения внеочередных парламентских выборов.

"Смена власти в демократической стране имеет механизмы. Наша задача - иметь стабильную ситуацию, после чего сможем обратиться к народу", - пояснил Пашинян.

Армения - парламентская республика, проведение новых парламентских выборов, формирование нового парламентского большинства автоматически будет означать смену премьер-министра.

Армения Никол Пашинян

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