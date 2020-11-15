Минобороны РФ сообщило о 25 наблюдательных постах в Карабахе

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Российские военные выставили 25 наблюдательных постов в Нагорном Карабахе для контроля за соблюдением режима прекращения огня - в Лачинском коридоре и двух зонах ответственности, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

"С 10 ноября выставлено семь временных наблюдательных постов в Лачинском коридоре (соединяет Нагорный Карабах и Армению - ИФ)", - говорится в сообщении военного ведомства.

По данным Минобороны РФ, в настоящее время контроль за соблюдением режима прекращения огня и боевых действий осуществляется миротворческими подразделениями на девяти постах в южной зоне ответственности и девяти - в северной.

Как отметили в министерстве, развертывание наблюдательных постов в зоне ответственности "Север" было завершено 14 ноября.

Согласно ранее опубликованным картам Минобороны РФ, российские миротворцы в Нагорном Карабахе размещаются в зонах ответственности "Юг" и "Север". Первая включает, в частности, территории, примыкающие к населенным пунктам Степанакерт, Агдам и Лачин. Вторая - северные части Тертерского и Агдамского районов, населенный пункт Мардакерт.

Также российские военные сообщили, что режим прекращения боевых действий в Карабахе соблюдается по всей линии соприкосновения.

В Минобороны РФ сказали, что продолжается обмен телами погибших. По его данным, он проводится при координации миротворческих сил РФ и Международного Комитета Красного Креста и государственной службы по ЧС Нагорного Карабаха.

Для предотвращения инцидентов и обеспечения безопасности российских военнослужащих по прямым каналам связи осуществляется непрерывное взаимодействие с генеральными штабами Азербайджана и Армении, отметили в Минобороны.

Азербайджан с 27 сентября вел наступательную операцию в Нагорном Карабахе. Действия Азербайджана в Карабахе поддерживала Турция.

На этой неделе президенты России, Азербайджана и премьер Армении приняли заявление, согласно которому с 00:00 по Москве 10 ноября объявлено о полном прекращении огня и всех военных действий в Карабахе.

Подразделения вооруженных сил Азербайджана и Армении остановились на занимаемых позициях.

В Нагорном Карабахе разворачивается российский миротворческий контингент.