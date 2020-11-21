Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту спутник для изучения океана

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела на штатную орбиту научный океанографический спутник Sentinel-6A Michael Freilich, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод спутника подтвержден", - сообщила компания.

Deployment of Sentinel-6 Michael Freilich confirmed pic.twitter.com/1ZsiSOyeaj — SpaceX (@SpaceX) November 21, 2020

Запуск ракеты со спутником был осуществлен в 12:17 по времени Восточного побережья США (20:17 мск) с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния. Через 53 минуты полета космический аппарат Sentinel-6A Michael Freilich вышел на полярную орбиту высотой 1,3 тыс. км.

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 через 8 минут 19 секунд после старта совершила управляемую вертикальную посадку на площадке на базе Ванденберг.

Falcon 9"s first stage has landed on Landing Zone 4 pic.twitter.com/eDrI5HSXaJ — SpaceX (@SpaceX) November 21, 2020