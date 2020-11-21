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Ракета SpaceX успешно вывела на орбиту спутник для изучения океана

Москва. 21 ноября. INTERFAX.RU - Ракета-носитель Falcon 9 в субботу успешно вывела на штатную орбиту научный океанографический спутник Sentinel-6A Michael Freilich, сообщила компания-разработчик SpaceX.

"Вывод спутника подтвержден", - сообщила компания.

Запуск ракеты со спутником был осуществлен в 12:17 по времени Восточного побережья США (20:17 мск) с авиабазы Ванденберг в штате Калифорния. Через 53 минуты полета космический аппарат Sentinel-6A Michael Freilich вышел на полярную орбиту высотой 1,3 тыс. км.

Первая многоразовая ступень ракеты Falcon 9 через 8 минут 19 секунд после старта совершила управляемую вертикальную посадку на площадке на базе Ванденберг.

Спутник Sentinel-6A Michael Freilich является частью совместной программы NASA, Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) и Европейского космического агентства (ESA) по отслеживанию уровня мирового океана и сбору данных о влиянии глобального потепления на изменение береговых линий. Аппарат войдет в состав действующей американо-европейской спутниковой орбитальной группировки Copernicus по мониторингу окружающей среды.

Falcon 9 SpaceX

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