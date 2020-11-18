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Российские космонавты вышли в открытый космос

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков начали шестичасовой выход в открытый космос с борта Международной космической станции (МКС). Трансляция выхода ведется на сайте и в соцсетях "Роскосмоса".

В 18:12 космонавты открыли выходной люк стыковочного отсека "Поиск" на российском сегменте МКС и начали выбираться на внешнюю поверхность станции, чтобы выполнить работы по подготовке к прибытию нового модуля "Наука". В частности, переустановить антенну со стыковочного модуля "Пирс", который отработал свой ресурс, на корпус модуля "Поиск". В будущем "Пирс" будет заменен "Наукой".

Открытие люка состоялось с более чем сорокаминутным опозданием.

Также Рыжиков и Кудь-Сверчков проверят герметичность люка модуля "Поиск", заменят сменную панель регулятора расхода жидкости на модуле "Заря", а также выполнят работы в рамках научных экспериментов.

Еще космонавты очистят снаружи иллюминатор модуля "Звезда".

Всего космонавтам предстоит пробыть в открытом космосе 5 часов 33 минуты. Выход в космос впервые будет осуществлен через модуль "Поиск". Нынешнему экипажу МКС предстоят два выхода в открытый космос. Второй предварительно запланирован на февраль. Всего для интеграции модуля "Наука" потребуется около 10 выходов в космос.

Последний раз российские космонавты выходили в открытый космос 29 мая 2019 года. Тогда работы с внешней стороны МКС выполняли космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин, они провели в открытом космосе около шести часов.

Сергей Рыжиков Сергей Кудь-Сверчков МКС

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