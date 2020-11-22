Что случилось этой ночью: воскресенье, 22 ноября

США покинули Договор по открытому небу, суд отклонил иск Трампа по выборам в Пенсильвании, Медведев впервые обыграл Надаля

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Соединенные Штаты официально выходят из Договора по открытому небу. Сегодня, 22 ноября, истек полугодовой срок с того момента, когда Вашингтон уведомил других участников соглашения о намерении прекратить свое участие в договоре.

- В США выдано экстренное разрешение на использование "коктейля антител" от Regeneron. Этим препаратом лечили от COVID-19 Дональда Трампа. Его разрешено использовать при легкой и средней тяжести заболевания, если пациент не госпитализирован и не нуждается в кислородной поддержке. Тем временем в США число случаев COVID-19 превысило 12 миллионов, а во всем мире уже больше 58 миллионов инфицированных.

- Правящая партия "Грузинская мечта" побеждает во всех 17 округах во втором туре выборов в парламент Грузии. Оппозиция призывала бойкотировать голосование, поскольку считает итоги первого тура сфальсифицированными. Явка избирателей накануне оказалась вдвое ниже, чем 30 октября. В Батуми задержали несколько протестующих у избиркома, которые выстроились в "коридор позора", чтобы помешать доставке урн с бюллетенями.

- Суд в Пенсильвании отклонил иск штаба Трампа о нарушениях на президентских выборах. Судья не нашел оснований для пересмотра итогов голосования и назвал аргументы истцов "безосновательными и спекулятивными". Иск отклонен без права повторной подачи.

- Даниил Медведев впервые победил Рафаэля Надаля и вышел в финал Итогового турнира ATP. Результат матча 3:6, 7:6 (7:4), 6:3 в пользу российского теннисиста. Игра длилась 2 часа 37 минут. В финале россиянин встретится с австрийцем Домиником Тимом.