В США одобрили "коктейль антител" от Regeneron, которым лечили Трампа

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Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) выдало экстренное разрешение на использование препарата из смеси антител к коронавирусу COVID-19, разработанного компанией Regeneron, сообщается на сайте регулятора.

Согласно сообщению, использовать препарат разрешено у взрослых и детей старше 12 лет с положительным тестом коронавирус, у которых заболевание протекает в легкой или среднетяжелой форме и есть риск ухудшения состояния до тяжелого. Использование препарата запрещено у госпитализированных пациентов и тех, кто нуждается в кислородной поддержке.

Разработанный Regeneron препарат содержит два вида моноклональных антител к коронавирусу SARS-CoV-2, вызывающему COVID-19. Моноклональные антитела - это созданные в лаборатории белки, которые имитируют способность иммунной системы бороться с патогенами, в том числе с вирусами.

"Коктейль антител" от Regeneron получал президент США Дональд Трамп, когда он болел коронавирусной инфекцией. По словам президента, препарат оказался настолько эффективным, что он почувствовал улучшение сразу после введения инъекции с антителами. После этого Трамп пообещал сделать доступным всем американцам "лечение, как у президента".

По данным университета Джонса Хопкинса, в США выявлено уже более 12 миллионов случаев заражения коронавирусом, более 255 тысяч заболевших COVID-19 скончались.