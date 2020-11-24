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США наложили санкции на 3 компании из РФ по закону об оружии массового поражения

США наложили санкции на 3 компании из РФ по закону об оружии массового поражения
Фото: Zuma\ТАСС

Москва. 24 ноября. INTERFAX.RU - Власти США приняли решение ввести санкции против пяти структур, включая трех российских, за нарушение закона о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Сирии и КНДР, говорится в заявлении госдепа.

В частности, под американские санкции подпали такие компании из России, как АО "Авиазапчасть", АО "Завод Элекон" и Nilco Group. Еще две компании - китайские.

Решение о введении санкций было принято американской администрацией еще 6 ноября, однако известно о нем стало сейчас. 25 ноября соответствующий документ должен быть опубликован в Федеральном регистре США.

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США Авиазапчасть Завод Элекон Nilco Group Китай Сирия КНДР Госдеп

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