Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:47Заразились
на 27.11В России 2 215 533+27 543В мире 60 973 636+581 197

Попавшая под санкции США компания "Авиазапчасть" обратится в Госдеп

Глава компании отверг обвинения в нарушении режима нераспространения оружия массового поражения

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Санкции США, наложенные на компанию "Авиазапчасть" в связи с якобы имевшим место нарушением режима нераспространения оружия массового поражения (ОМУ), не соответствуют фактической деятельности организации, заявил "Интерфаксу" в пятницу генеральный директор АО "Авиазапчасть" Виктор Джерук.

"Это решение Государственного департамента США не соответствует фактическому состоянию дел, противоречит принципам добросовестной конкуренции и свободной торговли. Полагаем, что Государственный департамент США в состоянии пересмотреть свое решение в отношении нашей компании", - сказал Джерук.

По его словам, соответствующее обращение в Госдеп США будет отправлено в ближайшее время. Собеседник агентства отметил, что руководство и коллектив АО "Авиазапчасть" "с удивлением восприняли" решение американского внешнеполитического ведомства от 6 ноября 2020 года наложить санкции на компанию в связи с якобы имевшим место нарушением режима нераспространения ОМУ.

"Акционерное общество "Авиазапчасть", являясь частной компанией с более чем 50-летним опытом внешнеэкономической деятельности, строго соблюдает международные договоры и законы стран-партнеров. При этом неукоснительно выполняет требования российского законодательства, исключающего возможность торговли нашей компанией какими-либо типами вооружения и военной техники и разрешающего работать только в секторе поставки продукции и услуг гражданского и двойного назначения", - подчеркнул Джерук.

Он отметил, что АО "Авиазапчасть" "строго соблюдало и соблюдает международные соглашения, направленные на нераспространение оружия массового поражения и до настоящего времени не имело каких-либо претензий со стороны отечественных и зарубежных контрольных органов".

"Еще раз хотим подтвердить, - сказал Джерук, - что акционерное общество "Авиазапчасть" уважает и поддерживает усилия международного сообщества, направленные на нераспространение ОМУ, и в своей работе с зарубежными партнерами продолжит действовать исключительно в правовом поле, строго соблюдая международные договоренности и внутригосударственное законодательство".

АО "Авиазапчасть" - российская внешнеторговая компания, специализирующаяся на поставке и послепродажном обслуживании отечественной авиационной техники гражданского и двойного назначения за рубежом. Согласно сайту компании, у нее есть представительства в Индии и Алжире. Среди иностранных партнеров - Вьетнам, Казахстан, Мьянма, Бангладеш, Китай и Перу.

Санкции США за нарушение закона о нераспространении ОМУ

Во вторник, 24 ноября, Госдеп США распространил заявление о том, что власти этой страны приняли решение о введении санкций против пяти структур, три из которых российские, за нарушение закона о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Сирии и КНДР.

В частности, под американские санкции подпали российские компании АО "Авиазапчасть", АО "Завод Элекон" и Nilco Group. Еще две компании - китайские.

Решение о введении санкций принято американской администрацией еще 6 ноября, однако известно о нем стало только сейчас.

Согласно документу, ни одна государственная компания США не может заключать контракты с данными предприятиями и оказывать им финансовую помощь; правительство Штатов не может продавать подсанкционным компаниям боеприпасы и предоставлять услуги, подпадающие под Акт о контроле за экспортом вооружений, а также выдавать им лицензии для получения экспортной продукции.

Авиазапчасть США Госдеп США Виктор Джерук

Новости по теме

Новости

Роспотребнадзор хочет продлить ограничения на массовые мероприятия в школах в 2021 г.

Роспотребнадзор хочет продлить ограничения на массовые мероприятия в школах в 2021 г.

МВД продлит сроки пребывания иностранцев в России до лета 2021 года

Пандемия коронавируса

COVID-вакцина "Вектора" будет давать иммунитет примерно на год

COVID-вакцина "Вектора" будет давать иммунитет примерно на год

Басманный суд заочно арестовал совладелицу "ВИМ-Авиа"

Большая пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря

Большая пресс-конференция Путина пройдет 17 декабря

МВД рассчитывает через год ввести в Москве паспорта с чипами

Пандемия коронавируса

В РФ впервые выявили 27,5 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

В РФ впервые выявили 27,5 тыс. заболевших COVID-19 за сутки

Владивосток первым в мире столкнулся с обледенением вантового моста

Владивосток первым в мире столкнулся с обледенением вантового моста

Что случилось этой ночью: пятница, 27 ноября

Путин назвал неординарной и серьезной ситуацию в Усолье-Сибирском

Путин назвал неординарной и серьезной ситуацию в Усолье-Сибирском
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');