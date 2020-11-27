Попавшая под санкции США компания "Авиазапчасть" обратится в Госдеп

Глава компании отверг обвинения в нарушении режима нераспространения оружия массового поражения

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Санкции США, наложенные на компанию "Авиазапчасть" в связи с якобы имевшим место нарушением режима нераспространения оружия массового поражения (ОМУ), не соответствуют фактической деятельности организации, заявил "Интерфаксу" в пятницу генеральный директор АО "Авиазапчасть" Виктор Джерук.

"Это решение Государственного департамента США не соответствует фактическому состоянию дел, противоречит принципам добросовестной конкуренции и свободной торговли. Полагаем, что Государственный департамент США в состоянии пересмотреть свое решение в отношении нашей компании", - сказал Джерук.

По его словам, соответствующее обращение в Госдеп США будет отправлено в ближайшее время. Собеседник агентства отметил, что руководство и коллектив АО "Авиазапчасть" "с удивлением восприняли" решение американского внешнеполитического ведомства от 6 ноября 2020 года наложить санкции на компанию в связи с якобы имевшим место нарушением режима нераспространения ОМУ.

"Акционерное общество "Авиазапчасть", являясь частной компанией с более чем 50-летним опытом внешнеэкономической деятельности, строго соблюдает международные договоры и законы стран-партнеров. При этом неукоснительно выполняет требования российского законодательства, исключающего возможность торговли нашей компанией какими-либо типами вооружения и военной техники и разрешающего работать только в секторе поставки продукции и услуг гражданского и двойного назначения", - подчеркнул Джерук.

Он отметил, что АО "Авиазапчасть" "строго соблюдало и соблюдает международные соглашения, направленные на нераспространение оружия массового поражения и до настоящего времени не имело каких-либо претензий со стороны отечественных и зарубежных контрольных органов".

"Еще раз хотим подтвердить, - сказал Джерук, - что акционерное общество "Авиазапчасть" уважает и поддерживает усилия международного сообщества, направленные на нераспространение ОМУ, и в своей работе с зарубежными партнерами продолжит действовать исключительно в правовом поле, строго соблюдая международные договоренности и внутригосударственное законодательство".

АО "Авиазапчасть" - российская внешнеторговая компания, специализирующаяся на поставке и послепродажном обслуживании отечественной авиационной техники гражданского и двойного назначения за рубежом. Согласно сайту компании, у нее есть представительства в Индии и Алжире. Среди иностранных партнеров - Вьетнам, Казахстан, Мьянма, Бангладеш, Китай и Перу.

Санкции США за нарушение закона о нераспространении ОМУ

Во вторник, 24 ноября, Госдеп США распространил заявление о том, что власти этой страны приняли решение о введении санкций против пяти структур, три из которых российские, за нарушение закона о нераспространении оружия массового поражения в отношении Ирана, Сирии и КНДР.

В частности, под американские санкции подпали российские компании АО "Авиазапчасть", АО "Завод Элекон" и Nilco Group. Еще две компании - китайские.

Решение о введении санкций принято американской администрацией еще 6 ноября, однако известно о нем стало только сейчас.

Согласно документу, ни одна государственная компания США не может заключать контракты с данными предприятиями и оказывать им финансовую помощь; правительство Штатов не может продавать подсанкционным компаниям боеприпасы и предоставлять услуги, подпадающие под Акт о контроле за экспортом вооружений, а также выдавать им лицензии для получения экспортной продукции.