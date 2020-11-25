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Что случилось этой ночью: среда, 25 ноября

Военные Азербайджана в Кельбаджарском районе, процесс передачи власти в США, оценка ущерба от ледяного шторма в Приморье

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Азербайджанская армия в ночь на среду вступила в Кельбаджарский район в Карабахе. Это было одним из условий трехстороннего заявления, подписанного президентами Азербайджана, РФ и премьер-министром Армении.

- Госдепартамент США начал передачу власти Джо Байдену, который, по предварительным данным, победил на президентских выборах. Также Белый дом одобрил предоставление ему доступа к ежедневным президентским докладам спецслужб. Кроме того, сам Байден рассказал о своих планах на первые 100 дней президентства и заявил, что его правление не будет "третьим сроком Обамы".

- Депутаты гордумы Хабаровска, объявившие о выходе из ЛДПР, передумали покидать партию. По словам спикера думы Михаила Сидорова, на изменение решения повлиял ряд факторов, в том числе встреча с врио губернатора Михаилом Дегтяревым. В итоге 17 депутатов посчитали "наиболее правильным" работать "в рядах той партии, от которой стали депутатами".

- Правительство РФ выделило Приморью 700 млн руб. после ледяного шторма. Приморские власти предварительно оценили ущерб в 250 млн руб., но предупредили, что сумма может увеличиться. В регионе седьмой день устраняют последствия циклона.

- "Зенит" и "Краснодар" потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги чемпионов УЕФА. Петербургский клуб в гостях со счетом 3:1 уступил римскому "Лацио" в матче четвертого тура группового этапа, "Краснодар" дома проиграл испанской "Севилье" со счетом 1:2.

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