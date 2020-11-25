Байден заявил, что его правление не будет "третьим сроком Обамы"

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Джо Байден, объявивший о своей победе на выборах президента США, заявил, что не собирается превращать свое правление в третий срок бывшего президента Барака Обамы, при котором он был вице-президентом.

"Это не третий срок Обамы, потому что мы сталкиваемся с совершенно другим миром, чем в администрации Обамы/Байдена. Президент Трамп изменил ландшафт", - сказал Байден в интервью телеканалу NBC.

По его словам, в течение своих первых 100 дней пребывания на посту президента он хочет провести иммиграционную реформу, отменить указы Дональда Трампа об окружающей среде и помочь властям штатов в борьбе с COVID-19.

"Я направлю в Сенат Соединенных Штатов законопроект об иммиграции, который позволит получить гражданство более чем 11 млн незарегистрированных людей в Америке", - сказал Байден.

Байден заверил, что позаботится о том, чтобы власти штатов, пострадавших от пандемии коронавируса, получили "немедленную помощь", но не уточнил, как он это сделает.

"Это больше, чем просто финансовый кризис, это кризис, который вызывает реальный психический стресс у миллионов людей", - сказал он.

Байден также отметил, что не планирует после инаугурации инициировать расследование в отношении Трампа.

"Я не буду делать то, что делает этот президент, и использовать Министерство юстиции в качестве средства, чтобы настаивать на том, что что-то произошло", - сказал он.

Выборы в США состоялись 3 ноября. Большинство голосов уже подсчитаны, но официальные результаты обработки бюллетеней в штатах будут известны позднее. На основании имеющихся данных, 7 ноября ведущие американские СМИ спрогнозировали победу Байдена на выборах президента.

Телеканал CNN сообщил, что Управление общих служб (GSA) посчитало Байдена победителем президентских выборов. Согласно письму главы GSA Эмили Мерфи, с которым удалось ознакомиться телеканалу, администрация готова официально начать процесс передачи власти. Позднее президент США Дональд Трамп заявил, что это решение GSA не мешает его команде продолжить добиваться пересмотра результатов голосования.

Тем не менее, Трамп высоко оценил работу GSA и его руководителя Эмили Мерфи, но при этом подчеркнул, что решение о том, кто будет следующим главой государства, не находится в компетенции этого ведомства. Трамп отметил, что борьба его команды за результаты выборов в США продолжается.