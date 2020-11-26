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Что случилось этой ночью: четверг, 26 ноября

Резолюция сената Франции, черное небо на Кузбассе, спецтариф на поезд Москва - Владивосток

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Трамп снова потребовал пересмотра итогов президентских выборов. "Все, что нам нужно, - это судья, который выслушает должным образом", - заявил он.

- Сенат Франции в среду принял резолюцию с призывом к правительству признать НКР. В поддержку документа высказались 305 сенаторов, против проголосовал лишь один. Азербайджан не признал резолюцию сената.

- В Подмосковье зафиксировали рекордное число госпитализированных с COVID-19 - из 19 тыс. занято около 12,5 тыс. коек.

- Режим "черного неба" пятый день сохраняется в городах Кузбасса. Причиной ввода режима стало отсутствие ветра и осадков, что способствуют накоплению вредных примесей в воздухе. Согласно прогнозу кузбасского гидрометцентра, такая погода будет сохраняться в регионе как минимум в ближайшие два дня.

- Введен спецтариф на билеты в купе поезда Москва - Владивосток. Билеты в рамках акции предлагаются на верхние места в купейные вагоны, стоимость билета - 2 020 рублей.

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