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Трамп снова потребовал пересмотра итогов президентских выборов

Трамп снова потребовал пересмотра итогов президентских выборов
Дональд Трамп
Фото: AP/TASS

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп вновь заявил о фальсификации результатов состоявшихся 3 ноября президентских выборов и потребовал их пересмотра, сообщило издание The Hill.

"Эти выборы демократами были проиграны. Они жульничали. Это были мошеннические выборы", - сказал Трамп группе республиканцев, организовавших встречу в Пенсильвании.

"Мы должны перевернуть итоги выборов", - сказал Трамп, утверждая, что у него есть доказательства, необходимые для изменения результатов голосования.

Он добавил: "Все, что нам нужно, - это судья, который выслушает это должным образом". Президент общался с собравшимися в течение нескольких минут, позвонив по телефону своему советнику по предвыборной кампании Дженн Эллис, которая присутствовала на встрече и включила громкую связь.

The Hill напоминает, что иски, поданные юридической командой Трампа, о пересмотре результатов голосования в ряде штатов, были отклонены, в них признали победу кандидата от демократов Джо Байдена.

Замечания Трампа прозвучали через два дня после того, как он санкционировал, чтобы его администрация начала сотрудничать с переходной командой Джо Байдена, чтобы облегчить процесс передачи власти.

США Дональд Трамп

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