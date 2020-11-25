В Подмосковье зафиксировали рекордное число госпитализированных с COVID-19

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - В Московской области растет суточная госпитализация пациентов с коронавирусной инфекцией, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

"Мы видим высокую госпитализацию, вчера у нас была рекордная госпитализация за сутки", - сказал Воробьев в интервью телеканалу "Россия-24".

Он добавил, что выписка выздоровевших после COVID-19 в Подмосковье, тем не менее, превышает госпитализацию.

Губернатор сообщил также, что из 19 тыс. созданных в Московской области коек для больных COVID-19 занято менее 70%. "Порядка 6 тысяч коек свободные. Всего 19 тысяч (коек - ИФ)", - сказал Воробьев.

Он добавил, что занято пациентами около 12,5 тыс. коек.

Воробьев отметил, что в подмосковных медицинских учреждениях, в том числе временных "ковидных" госпиталях, нет проблем с кислородом.

"Есть масса нюансов, но поставщики сегодня справляются. Кислород везде есть", - сказал он, добавив, что в ряде медицинских учреждений Подмосковья увеличивают число кислородных аппаратов.

Кроме того, Воробьев заявил, что в области не будут снимать ограничения на проведение массовых мероприятий в новогодние праздники. "Что касается массовых мероприятий, то у нас нет оснований сегодня снимать эти ограничения", - сказал он.

В Московскую область каждую неделю поступает около 1 тыс. доз вакцины против COVID-19. Воробьев добавил, что вакциной в первую очередь прививают жителей региона, входящих в группы риска, - в том числе врачей и учителей. На следующем этапе планируется начать вакцинацию водителей общественного транспорта, отметил губернатор.

В настоящее время в Подмосковье действуют некоторые ограничения: в том числе, введен запрет на проведение массовых мероприятий и посещение помещений музеев. Люди старше 65 лет находятся на самоизоляции.