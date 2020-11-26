Введен спецтариф на билеты в купе поезда Москва - Владивосток

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозке пассажиров в дальнем следовании) объявила о введении спецтарифа на билеты поезда № 61/62 сообщением Москва - Владивосток.

В сообщении за четверг Дальневосточной железной дороги (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") говорится, что акция продлится с 27 по 30 ноября.

Билеты в рамках акции предлагаются на верхние места в купейные вагоны, стоимость билета - 2 020 рублей.

Совершать поездки маршрутом по специальному тарифу можно в период с 1 по 15 декабря.