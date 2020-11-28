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Роскомнадзор потребовал от Google снять ограничения с Anna News

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор обратился в компанию Google с требованием разрешить изданию Anna News создавать свои каналы на сервисе YouTube.

"Администрация видеохостинга YouTube ввела полный запрет на создание каналов российским СМИ "Anna News" (Analytical Network News Agency). Роскомнадзор направил письмо в адрес компании Google LLC с требованием возобновить доступ к YouTube-каналам информационного агентства", - говорится в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

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"Обращаем внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах, - добавили в Роскомнадзоре. - Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации".

В письме по поводу Anna News сказано, что "целенаправленная политика цензурирования в отношении российских СМИ недопустима и нарушает ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней". Как отметили в Роскомнадзоре, "требуем в максимально короткие сроки снять все ограничения доступа к YouTube-каналам "Anna News".

Ранее Роскомнадзор из-за действий администрации видеохостинга YouTube в отношении материалов российских СМИ уже советовал им размещать свой контент на платформах отечественных интернет-компаний.

Роскомнадзор YouTube Anna News Google

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