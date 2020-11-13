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Google отверг обвинения в предвзятости к российским СМИ на YouTube

Google отверг обвинения в предвзятости к российским СМИ на YouTube
Фото: Reuters

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Правила видеохостинга YouTube едины для всех, вне зависимости от места проживания, политических взглядов и других признаков, заявили в компании Google в ответ на рекомендацию Роскомнадзора российским СМИ размещать свой контент на отечественных платформах.

"YouTube - это глобальная и открытая платформа, где люди со всего мира, в том числе пользователи и партнеры из России, могут высказываться и обмениваться информацией. Мы прилагаем усилия, чтобы защищать пользователей, поэтому настаиваем, чтобы все видеоролики следовали нашим правилам, в том числе в отношении демонстрации сцен насилия", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Google.

"Мы применяем эти политики универсально, чтобы наши системы были непредвзяты и последовательны в отношении контента, принадлежащего различным лицам или группам, вне зависимости от их политических взглядов или других признаков", - подчеркнули в Google.

Ранее в пятницу Роскомнадзор из-за действий администрации YouTube в отношении материалов российских СМИ предложил им размещать свой контент на платформах отечественных интернет-компаний.

В ведомстве заявили об участившихся случаях применения администрацией видеохостинга "блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов". По мнению РКН, "это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации".

YouTube Google Роскомнадзор

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