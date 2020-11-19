В Госдуме понадеялись, что блокировки YouTube в РФ удастся избежать

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Автор законопроекта о запрете цензуры в интернете, глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявил, что эта инициатива не должна привести к тотальной блокировке YouTube.

"Мы очень рассчитываем на то, что тот законопроект, который внесен в Государственную Думу, будет использоваться и применяться очень бережно и очень аккуратно. Это не дубина", - сказал Хинштейн в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК) в четверг.

"Поэтому я надеюсь, что блокировки YouTube на территории Российской Федерации не произойдет", - добавил он.

Законопроект предполагает, что к интернет-ресурсам, которые допускают интернет-цензуру, могут применяться, помимо полной блокировки, и другие предусмотренные российским законодательством меры, пояснил Хинштейн. В том числе это частичная блокировка, замедление трафика и штрафы. Введение таких мер будет возможно только по санкции генпрокурора после консультаций с МИД России.

Вместе с тем депутат утвердительно ответил на вопрос, позволит ли законопроект заблокировать YouTube в России. "Теоретически закон такое право дает", - сказал парламентарий.

Отвечая на вопрос о том, не будут ли вследствие законопроекта нарушены права миллионов российских пользователей, Хинштейн высказал мнение, что государство должно искать компромиссы и иметь возможность применять "механизм, который защищает граждан".

"Понимаете, это такой же философский спор, как может, имеет ли право государство на жестокость по отношению к преступникам (...) Мы имеем с вами ровно такую же ситуацию. Пожалуйста, не нарушайте конституционные права граждан, не блокируйте аккаунты российских СМИ в социальных сетях, не блокируйте материалы, выпущенные российскими СМИ", - сказал Хинштейн.

Он также пояснил, что законопроект не говорит о полном и тотальном запрете на модерацию российского контента - речь идет о том, что нельзя цензурировать контент.

"Хочу подчеркнуть, что речь идет именно о проявления цензуры. В случае, если те или иные материалы нарушают существующее законодательство, международное право, пропагандируют культ насилия, расовую, религиозную нетерпимость и вражду, то понятно - блокировка такого контента - это обязанность самих интернет-ресурсов, и здесь о цензуре речи быть не может", - сказал глава профильного думского комитета.

В четверг в Госдуму был внесен законопроект (№ 1058572-7) о запрете цензуры в интернете. Документ предусматривает санкции вплоть до полной блокировки в отношении интернет-порталов за ограничение доступа к материалам российских СМИ и за нарушение права на свободу информации на русском языке.

Потенциально законопроект может быть применен против популярных западных социальных сетей. Авторы в пояснительной записке отмечают, что среди порталов, которые в 2020 году блокировали информацию российских СМИ, замечены Twitter, Facebook и Youtube.