Роскомнадзор уточнил, что призывает помочь СМИ РФ с работой видеохостингов

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - В Роскомнадзоре пояснили, что не призывают ведущие интернет-компании создавать новые видеохостинги, так как они уже есть, но просят их помочь с развитием каналов отечественных СМИ популяризацией среди пользователей и прозрачной монетизацией, пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Ранее в пресс-службе РКН обратили внимание российских СМИ на необходимость ведения информационных каналов на отечественных видеохостингах в связи с тем, что, по мнению ведомства, компания Google проводит в отношении них на своём сервисе YouTube "целенаправленную политику цензуры".

"Просим ведущие интернет-компании страны помочь нашим СМИ в их создании и популяризации",- заявили в пресс-службе РКН. В связи с этим некоторые пользователи интернета выразили недоумение, расценив сообщение ведомства как предложение о создании новых площадок.

Как пояснили "Интерфаксу" в пресс-службе Роскомнадзора, речь не идёт о создании новых видеохостингов под российские СМИ, а лишь о помощи этим СМИ со стороны компаний, у которых уже есть свои площадки (например, RuTube, Яндекс.Эфир и Видео Mail.ru) с развитием их каналов.

"Да, все верно. Речь идет о помощи СМИ со стороны интернет-компаний, имеющих подобные площадки, в создании каналов и их развитии",- сообщили там в ответ на соответствующий вопрос.

По мнению ведомства, такая помощь могла вы выражаться "к примеру, в популяризации среди пользователей, помощью с прозрачной монетизацией".