Роскомнадзор посоветовал СМИ размещать видео на отечественных платформах

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Роскомнадзор из-за действий администрации видеохостинга YouTube в отношении материалов российских СМИ предлагает им размещать свой контент на платформах отечественных интернет-компаний.

"Для сохранения возможности надежного и быстрого доступа к контенту рекомендуем российским СМИ и информационным ресурсам размещать видеоматериалы на платформах российских интернет-компаний, обладающих развитыми распределенными сетями доставки контента (CDN)",- говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что "участились случаи применения администрацией видеохостинга Youtube блокировок, маркировок, предупреждений, согласий и иных ограничений в отношении материалов российских СМИ и журналистов".

"Это целенаправленная политика влияния зарубежных платформ на доступ россиян к объективной информации",- считают в Роскомнадзоре.