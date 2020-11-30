Что случилось этой ночью: понедельник, 30 ноября

Краткая сводка событий, произошедших к утру:

– Пять человек пострадали из-за взрыва газа во Всеволожске. В результате происшествия никто не погиб. Взрыв вызвал пожар, который удалось быстро потушить.

– Украинские лоббисты помогут США с санкциями против "Северного потока-2". Сейчас строительство газопровода находится на завершающей стадии. "Северный поток-2" может стать альтернативным путем транзита газа в обход территории Украины.

– Байден получил травму, играя со своей собакой. Он сломал некоторые кости стопы и будет вынужден ходить в специальном ботинке. Дональд Трамп пожелал Байдену скорейшего выздоровления.

– Джен Псаки вернется в пресс-службу Белого дома. Несколько лет назад она работала в госдепартаменте и администрации президента Барака Обамы. Псаки прославилась в российских СМИ яркими фактическими ошибками на пресс-конференциях.

– Открытие моста на остров Русский отложено на неопределенный срок. Рабочим приходится очищать мост ото льда в светлое время суток. Результаты их работы сильно зависят от погоды.