Трамп пожелал выздоровления сломавшему ногу Байдену

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления своему оппоненту на президентских выборах Джо Байдену, сломавшему ногу.

"Поправляйся скорее!" – написал он в твиттере.

Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld