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Трамп пожелал выздоровления сломавшему ногу Байдену

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления своему оппоненту на президентских выборах Джо Байдену, сломавшему ногу.

"Поправляйся скорее!" – написал он в твиттере.

Джо Байден, объявивший себя победителем президентских выборов в США, получил незначительные переломы костей стопы, играя с одной из своих собак, сообщил врач кандидата в президенты Кевин О'Коннор.

Последующая компьютерная томография подтвердила переломы боковых и промежуточных клиновидных костей, которые находятся в середине стопы, следует из заявления врача.

О'Коннор добавил, что в течение нескольких недель Байдену потребуется носить специальный ботинок.

Первичный осмотр, как ранее сообщал врач, показал вывих лодыжки.

Джо Байден Дональд Трамп

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