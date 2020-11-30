Трамп пожелал выздоровления сломавшему ногу Байдену
Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп пожелал скорейшего выздоровления своему оппоненту на президентских выборах Джо Байдену, сломавшему ногу.
"Поправляйся скорее!" – написал он в твиттере.
Get well soon! https://t.co/B0seiO84ld— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 30, 2020
Джо Байден, объявивший себя победителем президентских выборов в США, получил незначительные переломы костей стопы, играя с одной из своих собак, сообщил врач кандидата в президенты Кевин О'Коннор.
Последующая компьютерная томография подтвердила переломы боковых и промежуточных клиновидных костей, которые находятся в середине стопы, следует из заявления врача.
О'Коннор добавил, что в течение нескольких недель Байдену потребуется носить специальный ботинок.
Первичный осмотр, как ранее сообщал врач, показал вывих лодыжки.