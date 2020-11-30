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Джен Псаки вернется в пресс-службу Белого дома

Джен Псаки вернется в пресс-службу Белого дома
Дженнифер Псаки (архив)
Фото: ТАСС/AP

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Джо Байден, кандидат от Демократической партии, объявивший о своей победе на выборах президента США, заявил о своем намерении создать команду по коммуникациям Белого дома, в которой ключевые посты займут женщины.

"Прямое и правдивое общение с американским народом является одной из самых важных обязанностей президента, и на эту команду будет возложена огромная ответственность за коммуникацию американского народа с Белым домом. Я горд сообщить сегодня о первой команде по коммуникациям, состоящей только из женщин", – говорится в заявлении Байдена, опубликованном на сайте его переходной команды.

Байден намерен назначить бывшую главу пресс-службы Госдепартамента США Джен Псаки пресс-секретарем Белого дома.

Псаки написала в твиттере, что для нее большая честь снова поработать в команде с Байденом. Она уже работала в администрации президента Барака Обамы, при котором Байден был вице-президентом.

Байден также объявил Кейт Бедингфилд, работавшей замруководителя предвыборной кампании Байдена, директором по коммуникациям Белого дома.

Карин Жан-Пьер – бывший политический аналитик NBC и MSNBC, работавшая старшим советником Байдена и начальником штаба его вице-президента Камалы Харрис, станет главным заместителем пресс-секретаря. Роль заместителя директора по коммуникациям Белого дома будет исполнять Пили Тобар.

Между тем, старший советник предвыборного штаба Байдена – Эшли Этьен, будет назначена директором по коммуникациям Харрис, а Симона Сандерс, которая ранее была пресс-секретарем сенатора Берни Сандерса, займет пост старшего советника и главного пресс-секретаря вице-президента.

Тем временем, Элизабет Александер, работавшая старшим советником в предвыборном штабе Байдена-Харрис, станет директором по коммуникациям для будущей первой леди Джилл Байден.

США Дженнифер Псаки Джо Байден

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