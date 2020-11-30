Байден получил травму, играя со своей собакой

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Джо Байден, объявивший себя победителем президентских выборов в США, получил незначительные переломы костей стопы, играя с одной из своих собак, показали результаты повторной компьютерной томографии, сообщил врач кандидата в президенты Кевин О'Коннор.

Последующая компьютерная томография "подтвердила волосяные (небольшие) переломы боковых и промежуточных клиновидных костей Байдена, которые находятся в середине стопы", - говорится в заявлении врача.

О'Коннор добавил, что в течение нескольких недель Байдену потребуется носить специальный ботинок.

Первичный осмотр, как ранее сообщал О'Коннор, показал вывих лодыжки.