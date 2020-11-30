Украинские лоббисты помогут США с санкциями против "Северного потока-2"

Трубоукладчик "Академик Черский" (справа) в порту Мукран (архив) Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - В ноябре текущего года ряд американских законодателей пришел к согласию в отношении новых санкций, призванных затормозить и даже сорвать строительство газопровода "Северный поток-2", сообщила The Wall Street Journal.

Намерения американских конгрессменов поддерживают два украинских чиновника, которые длительное время работают в Вашингтоне и лоббируют любые меры, предпринимаемые Конгрессом и Белым домом с целью сорвать проект.

Газета пишет, что для того, чтобы закончить строительство, судно-трубоукладчик "Академик Черский" должно быть переоборудовано для работы с трубами большего диаметра чем те, для которых он был спроектирован.

Новые санкции, как часть законопроекта о расходах на оборону, вступят в силу к концу года и будут нацелены на предприятия, которые будут заниматься таким переоборудование, а также на компании, которые будут страховать, тестировать, инспектировать и сертифицировать трубопровод. "Это будет означать победу двух украинских чиновников, которые видят в трубопроводе угрозу для своей страны и занимаются в Вашингтоне закулисной деятельностью, чтобы сорвать проект".

К ним The Wall Street Journal относит сотрудника украинской энергетической компании "Нафтогаз" Вадима Гламаздина, и работника Совета национальной безопасности Украины Александра Харченко, которые в американском конгрессе и Белом доме в течение четырех лет продвигали идею срыва строительства газопровода.

"Лоббирование украинцев и поддержка со стороны сенатора Теда Круза и других законодателей, скептически настроенных в отношении России, дало возможность подготовить санкции, которые остановили работу над "Северным потоком-2" год назад примерно в 100 км от конечной точки. Теперь украинцы чувствуют, что находятся на грани успеха", – пишет газета.

По словам Гламаздина, которые приводит издание, новые санкции станут "последним гвоздем в крышку гроба этого проекта" и "не будет никакого практического способа построить трубопровод".