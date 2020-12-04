Что случилось этой ночью: пятница, 4 декабря

Решение ОПЕК+ по нефтедобыче, новые санкции США против "Северного потока 2", задержание блогера, во время стрима которого умерла девушка

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Страны ОПЕК+ договорились о повышении нефтедобычи на 0,5 млн б/с. Вопрос о дальнейшем наращивании нефтедобычи будет решаться ежемесячно, но оно не сможет превышать 0,5 млн б/с. Вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что российские компании готовы нарастить добычу на 125 тыс. б/с по новой квоте, несмотря на зиму.

- Санкции против "Северного потока 2" и "Турецкого потока" внесены в проект оборонного бюджета США. Санкции предусмотрены за содействие продаже, аренде или предоставлению трубоукладочных судов, предоставление страхования, услуг или помещений для технической модернизации судов. Также в проект оборонного бюджета вошли санкции против Турции за приобретение российских ЗРК С-400. Кроме того, Конгресс США включил в законопроект предложение о составлении ежегодного отчета о действиях РФ, направленных против американских военнослужащих.

- Палата представителей США единогласно поддержала резолюцию в отношении Евгения Пригожина. Согласно резолюции, деятельность российского бизнесмена и связанных с ним лиц представляет угрозу национальным интересам и безопасности США.

- В Подмосковье задержан блогер Стас Решетников, во время стрима которого умерла девушка. Его допросил следователь. Блогера подозревают в нанесении тяжких телесных повреждений своей подруге, от которых она скончалась. У погибшей обнаружили закрытую черепно-мозговую травму, множественные кровоподтеки, субдуральную гематому. При этом в СК опровергли сообщения о беременности девушки.

- ЦСКА проиграл "Вольфсбергу" в Лиге Европы и лишился шансов на плей-офф. Результат встречи, прошедшей на "ЦСКА Арене", - 1:0 в пользу "Вольфсберга". На 22-й минуте гол провел Дарио Визингер.