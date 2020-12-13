Что случилось этой ночью: воскресенье, 13 декабря

Разногласия Лондона и ЕС по Brexit, смерть спикера парламента Республики Алтай, землетрясение в Чечне

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Умер спикер парламента Республики Алтай Владимир Тюленин. Причина смерти неизвестна. В понедельник ему бы исполнилось 67 лет. Тюленин переболел COVID-19 летом.

- Великобритания и ЕС не смогли сблизить позиции по Brexit. Источник Bloomberg назвал "очень сложной" ситуацию на переговорах о будущем отношений Лондона и Брюсселя после окончательного выхода Великобритании из Евросоюза. На этом фоне британские власти призвали супермаркеты подготовить запасы продовольствия на шесть недель, узнала The Sunday Times.

- Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Чечне. Жители республики ощутили подземные толчки и заметили покачивание мебели. О разрушениях и пострадавших не сообщалось.

- Федеральный суд в Висконсине отказал Дональду Трампу в пересмотре итогов выборов в штате. Президент США требовал признать недействительными более 200 тыс. поданных бюллетеней. Судья объяснил решение тем, что аргументы Трампа "не работают с точки зрения закона и фактов".

- Минюст США запросил данные о делах Байдена-младшего на Украине. По данным AP, министерство затребовало документы от 20 с лишним компаний, связанных с финансами Хантера Байдена, в том числе информацию о его работе в украинской Burisma.