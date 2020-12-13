Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в Чечне

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Землетрясение магнитудой 4,9 произошло в ночь на воскресенье на территории Чечни в 24 километрах от границы Грузии с Россией, сообщил грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 01:29 по тбилисскому времени (00:29 мск). Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров.

Европейско-средиземноморский сейсмологический центр зафиксировал землетрясение магнитудой 4,7. Очевидцы сообщают, что почувствовали подземные толчки, в домах качалась мебель.