Moderna приступила к испытаниям COVID-вакцины на подростках

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Американская компания Moderna Inc начала вторую часть испытаний вакцины против коронавируса COVID-19 – с участием подростков, сообщает в четверг The Guardian.

По информации СМИ, первая группа испытуемых уже прошла вакцинацию. В испытаниях участвуют подростки в возрасте от 12 до 18 лет.

Всего в исследовании примут участие 3 тысячи здоровых человек, которым будут вводить две дозы вакцины с интервалом 28 дней. Компания надеется получить результаты до начала школьного 2021 года.

Вакцина компании Moderna состоит из двух доз. Вторая инъекция вводится спустя 28 дней после первой.

1 декабря Moderna сообщила, что направила запрос в Управление по санитарному надзору США (FDA) для получения разрешения на экстренное использование вакцины от коронавируса COVID-19. Ранее сообщилось о 94,1% ее эффективности.

Заявка на экстренное использование – это запрос на начало применения препарата, не дожидаясь завершения абсолютно всех проверок его воздействия на организм.