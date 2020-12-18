SpaceX еще на сутки перенесла запуск разведывательного спутника США

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Запуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9 с секретным спутником NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO) перенесен на субботу, сообщила компания-оператор SpaceX.

"Это даст дополнительное время для проведения проверок ракеты", - говорится в сообщении.

Планировавшийся еще в четверг запуск аппарата весом около семи тонн был отменен за два часа до старта из-за обнаружения повышенного давления в баке с жидким кислородом второй ступени. Повторная попытка запуска была намечена на пятницу.

Запуск трехступенчатой ракеты теперь предполагается осуществить в субботу в трехчасовое окно, которое открывается в 9:00 по времени Восточного побережья США (17:00 по московскому времени) со стартового комплекса LC-39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде.

При этом первая многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9, которая используется уже в пятый раз для запуска, через восемь минут 15 секунд после старта должна совершить управляемую вертикальную посадку на площадку на космодроме.

Кроме того, спасательные суда компании SpaceX должны будут поймать в надводные сети или выловить из Атлантики две створки головного обтекателя ракеты, которые будут спускаться на парашютах.

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника NROL-108 официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены. По имеющимся данным, он предназначен для радиоэлектронной разведки.

Еще один запуск

11 декабря тяжелая ракета-носитель Delta IV компании ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества, также вывела на орбиту секретный спутник NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США.

Аппарат размером с автобус весит около пяти тонн. Он оснащен огромной параболической антенной диаметром более 100 метров. По имеющимся данным, это американский космический аппарат Orion, известный как Mentor или Advanced Orion, предназначен для ведения радиоэлектронной разведки.