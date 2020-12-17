Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:10Заразились
на 17.12В России 2 762 668+28 214В мире 74 210 350+734 370

SpaceX на сутки перенесла запуск разведывательного спутника США

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В связи с выявленными перед стартом неполадками в ракете-носителе Falcon 9 планировавшийся в четверг запуск на орбиту секретного спутника NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO) перенесен на сутки, сообщила компания-оператор SpaceX.

Запуск трехступенчатой ракеты предполагалось осуществить в четверг в 09:45 по времени Восточного побережья США (17:45 по Москве) со стартового комплекса LC-39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Однако в последний момент датчики зафиксировали повышенное давление в баке с жидким кислородом второй ступени. Компания приняла решение отменить запуск для решения проблемы.

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника NROL-108 официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены. Масса спутника достигает 7 тонн.

11 декабря тяжелая ракета-носитель Delta IV компании ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества, также вывела на орбиту секретный спутник NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США.

Аппарат размером с автобус весит около 5 тонн. Он оснащен огромной параболической антенной диаметром более 100 метров. По имеющимся данным, это американский космический аппарат Orion, также известный как Mentor или Advanced Orion, предназначенный для радиоэлектронной разведки.

SpaceX США

Новости

Что произошло за день: четверг, 17 декабря

Миротворцы РФ передали НКР найденные в Гадрутском районе тела 9 военных

Навальный попал в больницу

Навальный сообщил, что его весь день допрашивала немецкая прокуратура

Путин: пресс-конференция-2020

Путин предложил США "жить дружно" с Россией

Путин: пресс-конференция-2020

Путин снова обвинил Запад в отказе от сотрудничества по Навальному

Совет ЕС утвердил очередное продление экономических санкций против РФ

Совет ЕС утвердил очередное продление экономических санкций против РФ
Пандемия коронавируса

Вакцинация в ЕС от коронавируса начнется 27 декабря

Пандемия коронавируса

Эммануэль Макрон заразился коронавирусом

Эммануэль Макрон заразился коронавирусом
Пожар в соборе Парижской Богоматери

Петербургские мастера объяснили ситуацию со сгоревшими часами Нотр-Дама

Петербургские мастера объяснили ситуацию со сгоревшими часами Нотр-Дама

Умер заразившийся COVID-19 мэр Харькова Кернес

Умер заразившийся COVID-19 мэр Харькова Кернес
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');