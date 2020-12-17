SpaceX на сутки перенесла запуск разведывательного спутника США

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - В связи с выявленными перед стартом неполадками в ракете-носителе Falcon 9 планировавшийся в четверг запуск на орбиту секретного спутника NROL-108 Национального управления военно-космической разведки США (NRO) перенесен на сутки, сообщила компания-оператор SpaceX.

Запуск трехступенчатой ракеты предполагалось осуществить в четверг в 09:45 по времени Восточного побережья США (17:45 по Москве) со стартового комплекса LC-39А на космодроме на мысе Канаверал во Флориде. Однако в последний момент датчики зафиксировали повышенное давление в баке с жидким кислородом второй ступени. Компания приняла решение отменить запуск для решения проблемы.

О целях, орбите, размере и других характеристиках секретного американского спутника NROL-108 официально не сообщается. Миссия и возможности спутников данного типа строго засекречены. Масса спутника достигает 7 тонн.

11 декабря тяжелая ракета-носитель Delta IV компании ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим запуски в интересах Пентагона и американского разведывательного сообщества, также вывела на орбиту секретный спутник NROL-44 Национального управления военно-космической разведки США.

Аппарат размером с автобус весит около 5 тонн. Он оснащен огромной параболической антенной диаметром более 100 метров. По имеющимся данным, это американский космический аппарат Orion, также известный как Mentor или Advanced Orion, предназначенный для радиоэлектронной разведки.