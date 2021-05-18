США запустили на орбиту спутник системы предупреждения о ракетном нападении

Москва. 18 мая. INTERFAX.RU - Ракета Atlas 5 во вторник вывела на орбиту очередной американский спутник системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) нового поколения SBIRS GEO 5, сообщила компания-разработчик носителя United Launch Alliance (ULA).

Запуск тяжелой ракеты-носителя Atlas 5 компании ULA, которая является совместным предприятием корпораций Boeing и Lockheed Martin, осуществляющим пуски в интересах Пентагона, был осуществлен в 13:37 по времени Восточного побережья США (20:37 МСК) с 41-й стартовой площадки на авиабазе на мысе Канаверал (штат Флорида).

Это уже девятый спутник инфракрасной системы мониторинга космического базирования, который запущен для замены устаревших аппаратов СПРН США. Кроме контроля за пусками баллистических ракет, система нового поколения предназначена для определения траектории их полёта, идентификации боевых частей и ложных целей, выдачи целеуказания для перехвата, а также ведения разведки над территорией военных действий в инфракрасном диапазоне.

Теперь развертываемая орбитальная группировка состоит из пяти геостационарных спутников SBIRS GEO и четырех спутников верхнего эшелона на высокоэллиптических орбитах SBIRS HEO, которые осуществляют в круглосуточном режиме контроль за пусками ракет. В текущем году Пентагон также планирует запустить шестой спутник SBIRS GEO.

Спутники СПРН SBIRS GEO-5 и SBIRS GEO-6 позволят повысить контроль за запусками баллистических ракет в мире. Стоимость каждого такого космического аппарата массой 4,5 тонны, создаваемого корпорациями Lockheed Martin и Northrop Grumman, составляет почти $2 млрд. В конце декабря 2020 года Конгресс США выделил Агентству по противоракетной обороне $130 млн для разработки новой спутниковой группировки, способной отслеживать также гиперзвуковые ракеты.

Спутники, размещаемые на низкой околоземной орбите, должны обнаруживать и предоставлять данные целеуказания по гиперзвуковым ракетам, которые практически незаметны по сравнению с обычными баллистическими ракетами и могут маневрировать. По мнению американских военных, такая орбитальная группировка позволит закрыть нынешнюю брешь в системе американской противоракетной обороны.

По имеющимся данным, в 2021 году на орбиту может быть выведена первая партия из 20 таких спутников-сенсоров. А через год на орбите планируется развернуть еще 150 аппаратов.

В настоящее время работы по созданию спутника, известного как Hypersonic and Ballistic Tracking Space Sensor (HBTSS) - гиперзвуковой и баллистический датчик космического слежения, ведут Агентство по противоракетной обороне и Агентство по космическому развитию Минобороны США. В январе контракты на разработку спутников получили компании L3Harris ($122 млн) и Northrop Grumman ($155 млн).