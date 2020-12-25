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WP сообщила о получении хакерами доступа к облачному сервису Microsoft

WP сообщила о получении хакерами доступа к облачному сервису Microsoft
Фото: Reuters

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - В ходе недавних кибератак, ответственными за которые Вашингтон считает российских хакеров, была скомпрометирована электронная почта минимум одной частной компании и данные клиентов Microsoft cloud, сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

Собеседники издания полагают, что хакеры получили доступ к материалам через неустановленного корпоративного партнера Microsoft, управляющего доступами к облачным сервисам. По сообщению газеты, также была взломана электронная почта некой компании в частном секторе, название которой не указано.

В Microsoft факт взлома отрицают.

"Мы до сих пор не выявили никаких уязвимостей или следов взлома продукта Microsoft или облачных сервисов", - заявил Джефф Джонс, старший директор Microsoft по коммуникациям.

В декабре американские СМИ сообщили, что хакеры, связанные с иностранным правительством, взломали системы, принадлежащие министерству финансов США, министерству внутренней безопасности, Национальному управлению телекоммуникаций и информации (NTIA) Минторга США, а также сети Пентагона, Минэнерго и NNSA. Ряд американских СМИ и официальных лиц заявили, что за кибератаками, вероятно, стоит хакерская группа APT29 или Cozy Bear, якобы связанная с российской разведкой.

Позднее стало известно, что кибератака была нацелена на IT-компанию SolarWinds из Остина (штат Техас). Хакеры использовали для своих целей обновления, выпущенные компанией в период с марта по июнь этого года для ее программного обеспечения Orion.

Избранный президент США Джо Байден во вторник пообещал ответить на эту серию кибератак и раскритиковал действующего главу государства Дональда Трампа, так и не определившего ответственных за взломы. Байден заявил, что, когда США найдут виновных, у Вашингтона будет много вариантов действий, не уточнив, какие именно меры могут быть предприняты.

В свою очередь Трамп заявил, недавняя кибератака на американские федеральные ведомства не так опасна, как об этом пишут СМИ. По его мнению, за кибератакой может стоять не Россия, а Китай.

США Microsoft

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